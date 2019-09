Air France KLM : n'a pas déposé de nouvelle offre pour Aigle Azur

"Air France n'a pas déposé de nouvelle offre à la date du 18 septembre dans le cadre du processus d'appel d'offres pour la reprise d'Aigle Azur, considérant que les conditions n'étaient pas réunies pour le faire", a-t-elle déclaré.

Selon la Tribune, le groupe Dubreuil, maison mère d'Air Caraïbes, y a également renoncé, mais deux anciens d'Air France qui s'étaient retirés le week-end dernier en ont présenté une.

"Lionel Guérin et Philippe Micouleau, qui n'avaient pas déposé d'offre lundi dernier du fait de conditions non réunies reviennent dans la partie", écrit la Tribune, citant des sources non identifiées. Leur offre serait toutefois conditionnée à l'obtention d'un prêt de l'Etat de 20 millions d'euros, remboursable en sept ans.

Le tribunal de commerce d'Evry avait demandé aux candidats à la reprise d'améliorer leur offre d'ici à ce mercredi minuit.

Lionel Guérin est l'ancien PDG de la filiale Hop! d'Air France.

Air France avait annoncé le 9 septembre avoir soumis une offre de reprise d'Aigle Azur. La perspective avait semblé inquiéter les investisseurs et le titre Air France-KLM avait chuté de près de 10% à la Bourse de Paris.

(Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)