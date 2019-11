Air France KLM : ne prévoit pas de transfert d'activités entre Paris et Amsterdam - DG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Air France-KLM ne prévoit pas de transfert d'activités entre ses deux principaux hubs, Paris et Amsterdam, dans le cadre de son plan stratégique, a déclaré mardi Benjamin Smith, le directeur général du groupe.

"Nous n'avons pas de plan de transfert de divisions entre Paris et Amsterdam [ni] aucun plan de transfert d'emplois", en dehors d'un nombre très limité de postes, a affirmé le dirigeant lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Air France-KLM a présenté mardi son plan stratégique pour les cinq prochaines années. Ce plan prévoit une nette hausse de la rentabilité au travers d'une réduction des coûts et d'une plus grande flexibilité opérationnelle, en concentrant la croissance des revenus sur les segments de marché les plus rentables.

Benjamin Smith n'a pas souhaité faire de commentaire sur les tensions survenues en début d'année entre les deux principaux actionnaires du groupe, l'Etat français et l'Etat néerlandais, mais a indiqué que les deux gouvernements étaient "parfaitement alignés" avec ces objectifs stratégiques.

