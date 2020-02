Air France-KLM: nombre de passagers en hausse de 2,2% en janvier

Paris (awp/afp) - Le nombre de passagers transportés par Air France-KLM a crû de 2,2% en janvier sur un an, l'Asie affichant une progression de 3,8% malgré la suspension à la fin du mois des vols vers Wuhan, épicentre de la crise du coronavirus en Chine, a annoncé le groupe lundi.

En tout, les trois compagnies du groupe, Air France, KLM et Transavia, ont transporté 7,5 millions de personnes, le nombre de passagers transportés par cette dernière, la low-cost du groupe, se repliant néanmoins de 2,5% à 800'000, a précisé le groupe dans un communiqué.

L'activité long-courrier d'Air France et de KLM a été en hausse de 4%, l'Amérique du Nord mettant un coup d'accélérateur avec une hausse de 8,8% du nombre de passagers transportés par rapport à la même période il y a un an et une offre en capacité, exprimée en nombre de sièges offerts par kilomètre parcouru (SKO), en augmentation de 6,7%.

L'Asie est en deuxième position en terme de croissance avec une hausse de 3,8% malgré la suspension par Air France depuis le 22 janvier de sa desserte de Wuhan, la ville du centre-est de la Chine où est apparu le nouveau coronavirus.

L'impact risque d'être plus lourd en février puisque depuis le 30 janvier, la compagnie a suspendu tous ses vols à destination de la Chine continentale, dans un premier temps jusqu'au 9 février avant de prolonger cette période d'interruption jusqu'au 15 mars, tout comme KLM.

En janvier, le taux de remplissage des avions sur la région Asie Pacifique est en baisse de 1,3%.

Le nombre de passagers transportés par Air France a connu une hausse de 2,2% en janvier avec 3,96 millions de passagers contre 2,54 millions pour KLM, en progression de 3,7%.

De son côté, l'activité cargo du groupe est en baisse de 0,6% en tonne transportée par kilomètre (TKT).

afp/jh