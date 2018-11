Air France-KLM: nombre de passagers en hausse de 3,3% en octobre

Paris (awp/afp) - Les compagnies du groupe Air France-KLM ont transporté en octobre un nombre de passagers en hausse de 3,3% avec de belles progressions sur le long-courrier, en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Asie, a annoncé le groupe vendredi.

En tout, le groupe a transporté 9,2 millions de passagers en octobre dont 1,6 million à travers sa filiale low-cost Transavia qui enregistre un bond, par rapport au même mois il y a un an, de 10,5% du nombre de passagers transportés avec un taux d'occupation de 92,3%, selon un communiqué.

L'activité court et moyen-courrier du groupe, en forte concurrence avec les compagnies low-cost et le train à grande vitesse, n'a progressé que de 1,1% en nombre de passagers transportés et de 0,3% en nombre de passagers au kilomètre parcouru (PKT, un indicateur de référence du secteur).

Sur le long-courrier, le nombre de passagers transportés sur l'Amérique latine a progressé de 6,5% (6,8% en PKT), sur l'Asie de 5,4% (idem en PKT), 4,9% sur l'Amérique du nord (5,2% en PKT) et 4,6% (5,4% en PKT) sur la région Caraïbes-Océan indien. La zone Afrique-Moyen-Orient est en recul de 1,6% en nombre de passagers et en légère progression de 0,2% en PKT.

Air France et sa filiale de vols intérieurs Hop! ont transporté 4,5 millions de passagers (dont 3,2 millions en court et moyen-courrier), un chiffre en hausse de 1,3% (4,3% en PKT).

La néerlandaise KLM a transporté 3 millions de passagers, dont les deux tiers sur des vols court et moyen-courrier, en hausse de 2,8% (3,1% en PKT).

L'activité cargo de l'ensemble du groupe a progressé de 3,2% en tonne kilomètre transportée (TKT) et de 1% en tonne kilomètre offerte (TKO).

afp/buc