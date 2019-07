Air France-KLM: nombre de passagers en hausse de 3,4% en juin

Paris (awp/afp) - Le nombre de passagers transportés en juin par le groupe Air France-KLM a augmenté de 3,4% en juin, le trafic avec l'Amérique restant très porteur contrairement à la zone Afrique-Moyen-Orient en recul, a annoncé le groupe lundi.

En tout, 9,7 millions de passagers ont voyagé avec Air France, KLM et leur low-cost Transavia, cette dernière enregistrant à elle seule une croissance de 9% du nombre de passagers transportés par rapport au même mois de l'an dernier avec 1,7 million de voyageurs, a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'activité long-courrier du groupe a augmenté de 3,3% en terme de passager transporté au kilomètre parcouru (PKT), indicateur de référence du transport aérien.

L'activité dans les zones Amérique du Nord et Amérique latine a augmenté respectivement de 5 et 4% en PKT, le réseau Afrique/Moyen-Orient enregistrant un recul de 2%. L'Asie est en hausse de 3,3% et la région Caraïbes/Océan Indien de 4,1%.

Le segment court et moyen-courrier a augmenté de 3,3% en PKT.

L'activité cargo est en recul de 3,6% en tonne-kilomètre transportée (TKT).

Le nombre de passagers transportés par Air France a augmenté de 0,7% (4,1% en PKT), tandis la compagnie néerlandaise KLM a enregistré un nombre de voyageurs en hausse de 4,7% (2,2% en PKT).

