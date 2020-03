Air France-KLM: nombre de passagers en recul en raison du coronavirus

Paris (awp/afp) - Le nombre de passagers transportés en février par Air France-KLM s'est contracté de 0,5% en février sous l'effet de la suspension des liaisons vers la Chine en raison de la propagation du coronavirus, a annoncé mardi le groupe, qui prévoit un impact plus fort pour les prochains mois.

Le trafic de février "reflète essentiellement l'impact de l'annulation de tous les vols de et vers la Chine et l'impact initial du Covid-19 en Asie", a indiqué le groupe dans un communiqué, ajoutant que "les prochains mois seront plus fortement impactés du fait de l'expansion du Covid-19 dans d'autres régions du monde et d'une réduction plus importante des capacités".

Air France a suspendu sa desserte de Pékin et de Shanghaï depuis le 30 janvier et jusqu'au 28 mars, celle de Hong Kong et Taipei depuis le 7 mars jusqu'au 29 mars et a réduit ses liaisons vers Séoul de 7 à 4 vols par semaine et vers Singapour de 7 à 5 vols par semaine jusqu'au 12 avril depuis lundi.

Les trois vols quotidiens pour Tel-Aviv ont été suspendus jusqu'au 28 mars après la décision d'Israël le 4 mars d'interdire l'accès à son territoire aux ressortissants de plusieurs pays européens.

Le programme de vols vers l'Italie est réduit depuis lundi de 50%, a indiqué lundi un porte-parole de la compagnie. Sur toute l'Europe, la réduction du programme de vols atteint 25%, selon la même source.

KLM a également suspendu ses 25 vols hebdomadaires vers la Chine continentale et Hong Kong depuis fin janvier jusqu'au 28 mars. Les vols vers Milan et Venise ont été suspendus lundi et mardi.

afp/fr