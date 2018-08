Air France KLM : nomme Benjamin Smith (ex-Air Canada) directeur général

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne Air France-KLM a officialisé jeudi la nomination à sa tête de l'ancien numéro deux d'Air Canada, Benjamin Smith, qui avait déjà reçue l'appui du gouvernement malgré l'opposition des syndicats français du groupe.

Le dirigeant, qui était jusqu'à présent directeur opérationnel d'Air Canada, prendra se nouvelles fonctions de directeur général d'ici au 30 septembre et sera prochainement nommé administrateur "avec le plein soutien de l'Etat français", a déclaré le transporteur aérien dans un communiqué diffusé à l'issue du vote de son conseil d'administration.

Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait annoncé que les trois représentants de l'Etat au conseil d'administration voteraient en faveur de cette nomination. L'intersyndicale d'Air France avait pour sa part jugé "inconcevable que la compagnie Air France [...] tombe dans les mains d'un dirigeant étranger dont la candidature serait poussée par un groupe industriel concurrent (Delta Airlines pour ne pas le citer)".

Delta Airlines, qui n'a pas de lien capitalistique avec Air Canada, détient 8,8% d'Air France KLM.

La compagnie franco-néerlandaise était à la recherche d'un nouveau dirigeant depuis la démission, début mai, de son PDG Jean-Marc Janaillac, après le rejet de ses propositions salariales par les salariés d'Air France au terme d'un conflit social de plusieurs mois. Benjamin Smith "sera chargé en priorité de redynamiser Air France, de donner une profonde impulsion stratégique au groupe, et de travailler avec les équipes à une nouvelle approche managériale", a déclaré le transporteur dans son communiqué.

Dans l'attente de sa prise de fonctions, la gouvernance de transition mise en place mi-mai reste en place, Anne-Marie Couderc conservant notamment son rôle de présidente non exécutive du conseil.

"Benjamin Smith bénéficie de la pleine confiance de l'Etat et des principaux actionnaires d'Air France-KLM pour rétablir le dialogue social et pour mener à bien les grands chantiers de transformation qui permettront au groupe de relever les défis du développement, de la compétitivité et de la concurrence internationale", ont réagi jeudi soir Bruno Le Maire et la ministre des Transports, Elisabeth Borne , dans un communiqué commun.

