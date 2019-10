Air France-KLM : nouveaux coffres à bagages chez Air France

02/10/2019 | 15:26

Air France annonce être la première compagnie au monde à avoir sélectionné les derniers coffres à bagage ECOS de Safran Cabin pour équiper ses avions monocouloirs court- et moyen-courrier Airbus A320 et A321.



Ce système de coffres est le premier à offrir le stockage latéral des bagages avec roulettes vers le fond. Au total, elle prévoit d'équiper progressivement 40 Airbus A320 et 11 A321 de 1342 nouveaux coffres à bagage entre septembre 2020 et septembre 2022.



'Le système ECOS 'Efficient Cabin Open Space' offre jusqu'à 60% de capacité de stockage supplémentaire par rapport aux coffres à bagage actuellement disponibles', souligne ainsi la compagnie aérienne.



