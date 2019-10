Air France-KLM : nouveaux objectifs environnementaux

01/10/2019 | 10:49

Dans le cadre de la présentation de nouveaux objectifs volontaires dans sa feuille de route environnement, Air France annonce avoir décidé de compenser proactivement 100% des émissions de CO2 de tous ses vols domestiques, dès le 1er janvier prochain.



La compagnie aérienne a aussi l'intention de réduire de 50% des émissions de CO2 au passager/km à l'horizon 2030, d'introduire le tri sélectif à bord des vols d'Air France, et de mobiliser la recherche pour des alternatives crédibles.



Avec la Fondation Solar Impulse, Air France entend ainsi accélérer, dans le monde de l'aviation, l'implémentation de solutions économiquement et écologiquement viables. Elles viseront notamment à réduire l'impact des émissions, déchets ou bruit.



