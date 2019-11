Air France-KLM : objectifs fixés à moyen terme

05/11/2019 | 09:14

Dans le cadre d'une présentation dédiée aux investisseurs, Air France-KLM déclare viser comme objectifs financiers à moyen terme une marge opérationnelle de 7-8% et un cash flow libre d'exploitation ajusté positif.



Dans sa trajectoire financière pour les cinq prochaines années, le transporteur aérien franco-néerlandais anticipe aussi un ratio dette nette sur EBITDA d'environ 1,5 fois, ainsi que la perspective d'un retour à la distribution de dividendes.



Son plan stratégique prévoit l'optimisation du modèle opérationnel, le recentrage de la croissance des revenus sur les segments les plus rentables, le développement d'initiatives et l'analyse de toutes les opportunités de consolidation.



