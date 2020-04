Air France KLM : obtient une aide de 7 mds d'euros de l'Etat et envisage une recapitalisation

(Actualisation: déclaration de Bruno Le Maire, qui écarte une nationalisation)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne Air France-KLM a annoncé vendredi avoir obtenu 7 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat français pour l'aider à faire face aux conséquences de la crise du coronavirus sur le trafic aérien.

Le groupe prévoit par ailleurs d'étudier un plan de renforcement de ses fonds propres, auquel pourrait participer l'Etat, selon un communiqué publié dans la soirée.

Dans le détail, le plan d'aide négocié sous l'égide de l'Etat prévoit l'octroi par un syndicat bancaire de 4 milliards d'euros de prêts au groupe Air France-KLM et à sa compagnie Air France. Ces prêts d'une durée de 12 mois seront garantis par l'Etat à hauteur de 90% et pourront être prolongés pour une durée de 2 ans supplémentaires.

L'Etat accordera par ailleurs directement en tant qu'actionnaire un prêt de 3 milliards d'euros au groupe pour une durée de 4 ans, avec possibilité d'extension de 2 ans supplémentaires.

Ce plan d'aide doit encore être validé par la Commission européenne.

Ces annonces font suite aux discussions engagées avec les gouvernements français et néerlandais, alors que le groupe avait indiqué début avril qu'il risquait de manquer de liquidités au troisième trimestre en raison de l'effondrement du trafic aérien provoqué par les mesures de confinement.

"Je remercie l'Etat français ainsi que nos partenaires bancaires de leur soutien pour le futur du groupe Air France-KLM", a déclaré le directeur général du groupe, Benjamin Smith. "Ce soutien et le plan d'actions du groupe nous permettront de traverser cette crise et d'aborder l'avenir d'Air France-KLM avec ambition et détermination", a-t-il ajouté.

Les discussions se poursuivent parallèlement avec l'Etat néerlandais, qui a "également affirmé son intention de soutenir le groupe KLM", précise le communiqué.

Concernant une éventuelle injection de capitaux, Air France-KLM a indiqué que son conseil d'administration "envisagera de procéder à une opération de renforcement de ses fonds propres qui pourrait intervenir au plus tard à l'issue de l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice 2020". Le groupe attend toutefois de disposer de plus de visibilité sur la reprise du trafic aérien après la crise pour engager cette opération, précise le communiqué.

L'Etat français a fait par de son intention "d'examiner les conditions de sa participation à une telle opération de renforcement des fonds propres", a également indiqué Air France-KLM sans fournir davantage de précisions. Interrogé sur TF1 vendredi, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a toutefois écarté l'hypothèse d'une prise de contrôle par l'Etat. Le responsable a évoqué la nécessité de soutenir la "compagnie nationale" à travers le plan mis en oeuvre, mais a déclaré qu'une nationalisation n'était "pas à l'ordre du jour".

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr

COMMUNIQUES FINANCIERS D'AIR FRANCE-KLM :

http://www.airfranceklm-finance.com/

Agefi-Dow Jones The financial newswire