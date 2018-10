Air France-KLM : offre en hausse de 2,5% cet hiver

18/10/2018 | 11:10

Pour la saison hiver 2018-2019 (28 octobre 2018 au 30 mars 2019), Air France-KLM annonce augmenter son offre de 2,5% par rapport à la saison hiver précédente, poursuivant ainsi ses objectifs de croissance en continuation avec la saison été.



Cette croissance, principalement générée par une meilleure utilisation de la flotte, est de +2,8% pour l'activité passage réseau long-courrier, de +1,1% pour l'activité passage réseau moyen- et court-courrier, et de +11,5% pour l'activité low cost de Transavia.



Le groupe proposera de s'envoler vers 29 destinations en Boeing 787 avec Air France et KLM, dont dix au départ de Paris-Charles de Gaulle et 29 au départ d'Amsterdam-Schiphol. Enfin, Transavia France recevra un 34ème Boeing 737 dans sa flotte en décembre 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.