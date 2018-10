Air France-KLM : partenariat pour l'innovation 'Blockchain'

04/10/2018 | 11:45

Air France-KLM et Winding Tree annoncent ce jour la conclusion d'un nouveau partenariat visant à développer la technologie de la Blockchain dans l'industrie du voyage.



'L'objectif de ce nouvel accord est d'apporter, via la technologie de la Blockchain, une offre de voyage plus avantageuse pour les clients et plus rentable pour les fournisseurs, en réduisant notamment le nombre d'intermédiaires. Grâce à la plateforme BtoB de Winding Tree, les utilisateurs, et en particuliers les entreprises et startups, bénéficieront d'un large éventail d'offres (vols, hôtels...) et pourront proposer un voyage adapté et personnalisé aux besoins de leurs clients', explique Air France-KLM.



Le groupe soutiendra ainsi les développements technologiques de Winding Tree en testant la technologie et en apportant son retour d'expériences au fur et à mesure du développement.





