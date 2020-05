Air France-KLM : pertes creusées au 1er trimestre

07/05/2020 | 07:47

Air France-KLM publie un résultat net à -1.801 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en dégradation de 1.477 millions en comparaison annuelle, en un résultat d'exploitation à -815 millions, en baisse de 529 millions.



Le chiffre d'affaires du transporteur aérien franco-néerlandais s'est établi à 5.020 millions d'euros, en baisse de 922 millions par rapport à l'année dernière, tandis que le coût unitaire à change et carburant constants a augmenté de 3,5% à fin mars.



Face au niveau d'incertitude élevé sur la durée de la crise, Air France-KLM prévoit un EBITDA significativement négatif sur 2020 et une perte au niveau du résultat d'exploitation nettement plus élevée au deuxième trimestre qu'au premier trimestre 2020.



