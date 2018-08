Air France-KLM : pourrait renforcer l'accord avec Air Europa

01/08/2018 | 08:02

Air France-KLM et Air Europa annoncent envisager de conclure un nouvel accord de joint-venture portant sur leurs vols entre l'Europe et l'Amérique Centrale et du Sud, pour élargir leur offre et renforcer les possibilités de voyage pour leurs clients respectifs.



Pour rappel, Air France et Air Europa ont commencé leur coopération en partage de codes en 2003, qui couvre actuellement 21 routes en Europe. KLM coopère avec la compagnie espagnole en partage de codes depuis 2002, avec 19 routes en Europe.



Les deux parties étudient actuellement la possibilité d'une coopération renforcée et étendue. Elles procèdent à une analyse légale approfondie des modalités de ce possible accord à venir afin de s'assurer du respect des lois et réglementations en vigueur.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.