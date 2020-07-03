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AIR FRANCE-KLM

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Air France-KLM prévoit une baisse de 6.560 emplois d'ici la fin 2022

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03/07/2020 | 19:49

3 juillet (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA:

* LE GROUPE AIR FRANCE PRÉVOIT DES MESURES D'ADAPTATION DE SES EFFECTIFS FACE À LA CRISE DU COVID-19

* AIR FRANCE PRÉVOIT QUE LE NIVEAU D'ACTIVITÉ DE 2019 NE REVIENDRA PAS AVANT 2024

* LES PROJECTIONS DES BESOINS D'EFFECTIFS FONT APPARAÎTRE UNE BAISSE DE 6 560 EMPLOIS À L'HORIZON FIN 2022 SUR UN TOTAL ACTUEL DE 41 000

* CE PLAN DE RECONSTRUCTION SERA PRÉSENTÉ FIN JUILLET, AVEC CELUI DU GROUPE AIR FRANCE-KLM

* POUR HOP!, REDIMENSIONNEMENT DE L'ACTIVITÉ ET RESTRUCTURATION DE LA COMPAGNIE ENTRAINENT À L'HORIZON DES TROIS ANS RÉDUCTION DE 1 020 EMPLOIS SUR UN EFFECTIF ACTUEL DE 2 420

* EN PRENANT EN COMPTE LES DÉPARTS NATURELS ESTIMÉS, LE SUREFFECTIF RESTE D'ENVIRON 820 À FIN 2022 POUR HOP! Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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CA 2020 12 343 M 13 870 M -
Résultat net 2020 -3 977 M -4 468 M -
Dette nette 2020 11 522 M 12 947 M -
PER 2020 -0,44x
Rendement 2020 -
Capitalisation 1 800 M 2 024 M -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 1,08x
Nbr Employés 85 394
Flottant 50,2%
Graphique AIR FRANCE-KLM
Durée : Période :
Air France-KLM : Graphique analyse technique Air France-KLM | Zone bourse
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Dernier Cours de Cloture 4,17 €
Ecart / Objectif Haut 140%
Ecart / Objectif Moyen 0,20%
Ecart / Objectif Bas -76,0%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Benjamin M. Smith Chief Executive Officer & Director
Anne-Marie Couderc Non-Executive Chairman
Frédéric Gagey Chief Financial Officer
Jean-Christophe Lalanne Executive Vice President-Information Technology
Maryse Aulagnon Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AIR FRANCE-KLM-58.00%2 003
DELTA AIR LINES, INC.-52.60%17 608
RYANAIR HOLDINGS PLC-25.02%13 353
AIR CHINA LIMITED-39.06%12 563
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED-31.30%10 418
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.-61.24%9 915
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