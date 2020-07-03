Air France-KLM prévoit une baisse de 6.560 emplois d'ici la fin 2022

3 juillet (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA:
* LE GROUPE AIR FRANCE PRÉVOIT DES MESURES D'ADAPTATION DE
SES
EFFECTIFS FACE À LA CRISE DU COVID-19
* AIR FRANCE PRÉVOIT QUE LE NIVEAU D'ACTIVITÉ DE 2019 NE
REVIENDRA
PAS AVANT 2024
* LES PROJECTIONS DES BESOINS D'EFFECTIFS FONT APPARAÎTRE
UNE
BAISSE DE 6 560 EMPLOIS À L'HORIZON FIN 2022 SUR UN TOTAL ACTUEL
DE 41 000
* CE PLAN DE RECONSTRUCTION SERA PRÉSENTÉ FIN JUILLET, AVEC
CELUI
DU GROUPE AIR FRANCE-KLM
* POUR HOP!, REDIMENSIONNEMENT DE L'ACTIVITÉ ET
RESTRUCTURATION DE
LA COMPAGNIE ENTRAINENT À L'HORIZON DES TROIS ANS RÉDUCTION DE 1
020 EMPLOIS SUR UN EFFECTIF ACTUEL DE 2 420
* EN PRENANT EN COMPTE LES DÉPARTS NATURELS ESTIMÉS, LE
SUREFFECTIF RESTE D'ENVIRON 820 À FIN 2022 POUR HOP!
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(Gdansk Newsroom)