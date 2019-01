Air France-KLM : projet d'accord avec des syndicats

24/01/2019 | 09:50

Air France, la branche française d'Air France-KLM, a annoncé hier soir qu'un projet d'accord a été élaboré avec deux syndicats représentatifs des pilotes, SNPL et SPAF.



'Ce projet d'accord propose des évolutions de la rémunération des pilotes et introduit la flexibilité nécessaire sur certaines règles pour accompagner la stratégie d'Air France', indique la compagnie aérienne.



'Le conseil du SNPL réuni ce jour, a voté positivement au lancement d'une consultation de tous les pilotes sur cet accord, pour un résultat de cette consultation prévu mi-février', ajoute Air France.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.