Air France KLM : prolonge la suspension de ses vols vers la Chine jusqu'au 15 mars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne Air France, propriété du transporteur franco-néerlandais Air France-KLM, a annoncé jeudi sa décision de prolonger la suspension de ses vols à destination de Shanghai et Pékin jusqu'au 15 mars 2020 inclus.

Le groupe indique avoir pris sa décision "après une réévaluation de l'ensemble des éléments à sa disposition". Le 30 janvier dernier, Air France avait une première fois annoncé la suspension de la desserte de ces destinations jusqu'au 9 février 2020.

La compagnie rappelle qu'elle "suit en temps réel l'évolution de la situation en Chine et travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales et internationales depuis l'apparition du coronavirus".

A compter du 16 mars 2020, en fonction de l'évolution de la situation, Air France et KLM prévoient de reprendre progressivement leurs opérations vers et en provenance de Shanghai et Pékin en assurant en alternance un vol quotidien vers chaque destination.

Le retour au programme de vols normal est prévu le 29 mars 2020.

La reprise des vols Air France en provenance et à destination de Wuhan est également prévue le 29 mars 2020.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

