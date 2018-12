Air France-KLM : réfléchit toujours à l'avenir de Joon

07/12/2018 | 10:07

Selon les Echos, Air France-KLM n'envisagerait pas de faire disparaître sa filiale à bas coûts Joon, lancée voilà un an seulement, comme des informations dernièrement diffusées le laissaient penser. Même si à ce stade, aucune décision n'a été prise.



'Si Benjamin Smith n'a rien laissé transparaître de ses intentions, certains lui prêtent la volonté de remettre en avant la marque Air France. Elle pourrait être accolée à Joon, à l'instar de HOP! Air France, voire se substituer à elle, purement et simplement', indiquent les Echos. Avec ses 600 salariés, Joon, qui affiche des coûts inférieurs de 15% à ceux d'Air France à l'aide de personnel plus jeune, devrait atteindre l'équilibre l'an prochain.



Autre hypothèse : qu'Air France et Joon ne desservent plus les mêmes destinations, voire le recentrage de Joon sur les dessertes 'low cost' long-courrier.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.