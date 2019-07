Air France-KLM : résultat d'exploitation trimestriel amélioré

31/07/2019 | 08:05

Air France-KLM dévoile un résultat net part du groupe de 80 millions d'euros au titre du deuxième trimestre, en baisse de 30 millions en comparaison annuelle, mais un résultat d'exploitation à 400 millions, en amélioration de 54 millions.



Le transporteur aérien franco-néerlandais explique cette progression par une base de comparaison favorable avec les grèves Air France et par une amélioration des coûts unitaires, en partie limitée par une hausse de la facture carburant.



Le groupe confirme qu'il va continuer ses initiatives pour réduire les coûts unitaires, avec une cible de réduction de coûts entre -1% et 0% à change et carburant constants en 2019. Sa facture carburant 2019 est attendue en hausse de 550 millions d'euros.



