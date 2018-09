Air France-KLM : résultat de l'offre de rachat d'obligations

12/09/2018 | 12:45

Air France-KLM annonce ce mercredi les résultats définitifs de l'offre contractuelle de rachat, lancée le 3 septembre 2018, et portant sur tout ou partie de ses obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 d'un montant de 600 millions d'euros.



'Des obligations pour un montant nominal total de 194,5 millions d'euros, représentant 32,4% des obligations en circulation, ont été apportées à l'offre de rachat et acceptées. Par conséquent, le montant nominal des obligations restant en circulation après la réalisation de l'offre de rachat est de 405,5 millions d'euros', indique Air France-KLM.



Cette opération permet à la compagnie aérienne de poursuivre l'optimisation de ses coûts de financement et s'inscrit 'dans une gestion dynamique de sa structure de bilan'.





