Air France-KLM : signature d'accords avec des syndicats

13/11/2018 | 07:58

Air France-KLM indique qu'un accord a été signé avec la CFDT, la CFE-CGC-UNAC, FO-SNPNC, le SNPL et l'UNSA, permettant la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement, issus des ordonnances Travail de 2017.



'Les signataires représentent 80,94% des voix exprimées en faveur des organisations syndicales représentatives aux dernières élections professionnelles', souligne le transporteur aérien franco-néerlandais.



Par ailleurs, un protocole d'accord préélectoral a été signé avec ALTER, la CAT, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, FO-SNPNC, le SNPL et l'UNSA. Les élections professionnelles se tiendront du 18 février et 11 mars 2019, par voie électronique (pour le premier tour de scrutin).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.