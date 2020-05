Air France-KLM : signature des documents pour 2 financements

07/05/2020 | 18:44

Le groupe Air France KLM annonce avoir procédé hier à la signature de la documentation juridique relative à deux financements, pour un montant total de 7 milliards d'euros.



'Ces financements comprennent deux prêts destinés au financement des besoins de liquidité d'Air France et de ses filiales : un Prêt Garanti par l'État français octroyé par un syndicat de 9 banque (...) d'un montant de 4 milliards d'euros et un prêt d'actionnaire octroyé par l'État français (...) d'un montant de 3 milliards d'euros', rappelle le groupe.



Air France KLM précise s'être engagée à ne pas verser de dividendes tant que ces prêts ne seront pas entièrement remboursés.



