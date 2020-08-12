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AIR FRANCE-KLM

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Air France-KLM signe un accord majoritaire avec le SNPL

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12/08/2020 | 17:39

12 août (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA:

* SIGNE UN ACCORD MAJORITAIRE AVEC LE SNPL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE TRANSAVIA SUR LE DOMESTIQUE

* CETTE RÉORGANISATION PERMETTRA AU GROUPE AIR FRANCE DE TIRER LE PLEIN PARTI DE SON POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE

* CET ACCORD A ÉTÉ CONCLU ENTRE LES DIRECTIONS D'AIR FRANCE ET DE TRANSAVIA FRANCE ET LE SNPL AIR FRANCE-TRANSAVIA, SYNDICAT MAJORITAIRE DES PILOTES AIR FRANCE

* TRANSAVIA FRANCE ANNONCERA PROCHAINEMENT LE DÉTAIL DES LIAISONS QU'ELLE PRÉVOIT D'ASSURER ET LE CALENDRIER DE LEUR OUVERTURE Texte original https://bit.ly/33YQiXv Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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Données financières
CA 2020 12 748 M 15 035 M -
Résultat net 2020 -4 856 M -5 727 M -
Dette nette 2020 12 029 M 14 187 M -
PER 2020 -0,39x
Rendement 2020 -
Capitalisation 1 779 M 2 094 M -
VE / CA 2020 1,08x
VE / CA 2021 0,65x
Nbr Employés 82 532
Flottant 50,1%
Graphique AIR FRANCE-KLM
Durée : Période :
Air France-KLM : Graphique analyse technique Air France-KLM | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AIR FRANCE-KLM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 22
Objectif de cours Moyen 3,65 €
Dernier Cours de Cloture 4,16 €
Ecart / Objectif Haut 123%
Ecart / Objectif Moyen -12,3%
Ecart / Objectif Bas -76,0%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Benjamin M. Smith Chief Executive Officer & Director
Anne-Marie Couderc Non-Executive Chairman
Frédéric Gagey Chief Financial Officer
Jean-Christophe Lalanne Executive Vice President-Information Technology
Maryse Aulagnon Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AIR FRANCE-KLM-58.06%2 094
DELTA AIR LINES, INC.-49.32%18 829
RYANAIR HOLDINGS PLC-13.94%16 153
AIR CHINA LIMITED-33.00%13 144
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED-25.57%10 924
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, INC.-58.19%10 717
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