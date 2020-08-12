Air France-KLM signe un accord majoritaire avec le SNPL

12 août (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA:
* SIGNE UN ACCORD MAJORITAIRE AVEC LE SNPL POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DE TRANSAVIA SUR LE DOMESTIQUE
* CETTE RÉORGANISATION PERMETTRA AU GROUPE AIR FRANCE DE
TIRER LE
PLEIN PARTI DE SON POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE
* CET ACCORD A ÉTÉ CONCLU ENTRE LES DIRECTIONS D'AIR FRANCE
ET DE
TRANSAVIA FRANCE ET LE SNPL AIR FRANCE-TRANSAVIA, SYNDICAT
MAJORITAIRE DES PILOTES AIR FRANCE
* TRANSAVIA FRANCE ANNONCERA PROCHAINEMENT LE DÉTAIL DES
LIAISONS
QU'ELLE PRÉVOIT D'ASSURER ET LE CALENDRIER DE LEUR OUVERTURE
Texte original https://bit.ly/33YQiXv
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(Gdansk Newsroom)