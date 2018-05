Air France-KLM : un 4 mai crucial en vue

La baisse du taux de grévistes se confirme chez Air France pour la journée du 3 mai, mais une remontée est attendue pour le 4 mai. Hier, la rumeur d’un mouvement social moins suivi avait dopé le titre Air France KLM à la Bourse de Paris, alors que le transporteur doit annoncer le 4 mai ses résultats trimestriels et le bilan de la consultation de ses personnels sur leur adhésion à la grève des pilotes. En séance, l’action rend -3% à 8,402 euros. Aujourd’hui 3 mai, 85% du programme de vol Air France devrait être assuré, dont plus de 90% des vols court-courriers et plus de 80% des moyen-courriers. Les long-courriers, avec 78% de rotations, sont les bien moins lotis. La compagnie estime que 18,8% de ses pilotes, 18% de ses navigants commerciaux et 10% de ses personnels au sol font encore relâche. Pour le 4 mai, les affaires se corsent puisque le taux de grévistes remonte. Environ 75% des vols seront assurés, dont 80% des court-courriers et des long-courriers, mais seulement 65% des moyen-courriers. Cela s’explique par 21,5% de grévistes parmi les pilotes, 17,1% parmi les personnels navigants et 12,5% chez les équipes au sol.



Very bad trip



Air France KLM affiche l’une des pires performances boursières du SBF120 depuis le début de l’année, après avoir été intouchable à la hausse en 2017. Les prises de profits, légitimes, ont été accentuées par les mouvements sociaux qui ont secoué l’entreprise, qui connaît aujourd’hui son douzième jour de grève depuis le 1er janvier et qui a d’ores et déjà perdu plusieurs centaines de millions d’euros (220 millions d’euros au 20 avril dernier précisément). Le président Jean-Marc Janaillac a lancé une consultation dont le verdict devrait tomber demain : si les salariés lui infligent un camouflet, il devrait quitter la cabine. La méthode avait déjà été utilisée il y a près de 25 ans par Christian Blanc, l’un de ses prédécesseurs, pour surmonter un profond désaccord entre syndicats.



Un moral au ras des paquerettes



Les résultats trimestriels attendus demain matin sont au final secondaires, même s’ils porteront les stigmates des grèves et permettront de jauger de l’ampleur des dégâts. Ce qui importe désormais, c’est une issue au bras de fer entre direction et grévistes, seule à même de modifier le sentiment négatif qui s’est emparé du dossier. Actuellement, 32% des analystes qui suivent le dossier sont acheteurs, avec un objectif moyen de 11,70 euros. Début janvier, ils étaient encore 40%, avec une valorisation moyenne de 13,78 euros. Air France KLM affiche des multiples de valorisation faibles et tient plutôt bien ses objectifs. Mais les analystes ne cessent de réviser en baisse leurs anticipations depuis quelques mois, ce qui pèse sur le sentiment.





