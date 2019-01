Air France-KLM : un nouveau DG adjoint chargé de la Stratégie

18/01/2019 | 14:23

Le groupe Air France-KLM annonce ce jour la nomination, effective le 1er février, d'Angus Clarke au poste de directeur général adjoint en charge de la stratégie du groupe.



Il rapportera directement à Benjamin Smith, DG d'Air France-KLM.



'Il a pour mission de définir et mettre en oeuvre la stratégie long terme d'Air France-KLM, en coordination avec l'ensemble des parties prenantes du groupe, et d'identifier les opportunités de développement dans ses différentes entités', précise le groupe.





