Air France-KLM : un partenariat avec Booking.com

25/09/2018 | 10:57

Le groupe Air France et Booking.com ont signé un nouvel accord de partenariat, dans le but d'offrir aux clients 'une expérience de voyage plus complète, simplifiée, digitalisée et ce dès la réservation'.



Avec ce partenariat, les clients peuvent désormais réserver en ligne des hôtels et des hébergements plus facilement avec Booking.com via une page dédiée avant et après la réservation d'un vol opéré par Air France et Joon. En passant par cette page, et en réservant un logement, les clients et membres Flying Blue gagnent par ailleurs un Miles pour chaque euro dépensé.



Cette nouvelle offre vient compléter celle proposée par KLM Royal Dutch Airlines, HOP! et Transavia, également partenaires de Booking.





