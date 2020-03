Air France KLM : va réduire ses capacités, le trafic recule en février à cause du Covid-19

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé mardi une baisse de son trafic passagers en février, en raison des conséquences de l'épidémie de coronavirus sur son activité, et prévoit des baisses supplémentaires de ses capacités en mars.

En février, le trafic passagers mesuré en passager-kilomètre transporté a diminué de 0,7% sur un an. Le nombre de passagers transportés a reculé de 0,5% sur un an, à 7 millions, et le taux d'occupation des avions a baissé de 2,5 points de pourcentage, à 84,4%.

"Le trafic de février 2020 reflète essentiellement l'impact de l'annulation de tous les vols de et vers la Chine et l'impact initial du Covid-19 en Asie", a expliqué Air France-KLM dans un communiqué.

Le groupe a prévenu que l'activité des prochains mois serait plus fortement pénalisée en raison de la propagation du coronavirus à d'autres régions que l'Asie et d'une réduction plus importante de ses capacités.

"Par exemple en mars 2020, Air France prévoit à ce jour l'annulation de 3.600 vols, soit une réduction par rapport au plan initial" de 13% des capacités sur le réseau long courrier, 25% sur le réseau européen et 17% sur le réseau domestique, a expliqué le groupe franco-néerlandais. "KLM prévoit une réduction comparable de son activité sur le réseau long courrier", a ajouté Air France-KLM.

"Le groupe suit l'évolution de la situation au quotidien et évalue en conséquence si des ajustements complémentaires sont nécessaires sur le réseau", a indiqué l'entreprise franco-néerlandaise.

Dans le détail, le trafic combiné des compagnies Air France et KLM a baissé de 1,4% en février, avec une chute de 24,7% sur le réseau long-courrier en Asie, tandis que le trafic de Transavia a progressé de 7,8%.

Exprimée en tonne-kilomètre transporté, l'activité cargo d'Air France-KLM a augmenté de 0,7% en février, après un repli de 0,6% en janvier.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire