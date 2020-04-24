Air France-KLM va réfléchir à un renforcement de ses fonds propres

24 avril (Reuters) - Air France KLM SA a annoncé
vendredi dans un communiqué que :
* LES DISCUSSIONS SE POURSUIVENT AVEC L'ETAT NÉERLANDAIS EN
VUE
D'UN SOUTIEN COMPLÉMENTAIRE À CELUI DE LA FRANCE
* AIR FRANCE-KLM VA BÉNÉFICIER D'UN PRÊT DE 4 MDS D'UN
SYNDICAT
DE SIX BANQUES GARANTI PAR L'ETAT FRANÇAIS À HAUTEUR DE 90% ET
D'UNE MATURITÉ DE 12 MOIS
* AIR FRANCE-KLM VA BÉNÉFICIER D'UN PRÊT DACTIONNAIRE DE
LETAT
FRANÇAIS DUN MONTANT DE 3 MILLIARDS DEUROS ET DUNE MATURITÉ
DE QUATRE ANS
* UN PLAN DE TRANSFORMATION QUI SERA FINALISÉ DANS LES
PROCHAINS
MOIS IMPLIQUERA NOTAMMENT UNE REVUE DES ACTIVITÉS DAIR FRANCE
* A L'ISSUE DE L'ÉLABORATION DE CE PLAN, LE CONSEIL
DADMINISTRATION DU GROUPE ENVISAGERA DE PROCÉDER À UNE
OPÉRATION DE RENFORCEMENT DE SES FONDS PROPRES
* LETAT FRANÇAIS A INDIQUÉ SON INTENTION DEXAMINER LES
CONDITIONS DE SA PARTICIPATION À UNE TELLE OPÉRATION DE
RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES
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