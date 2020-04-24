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AIR FRANCE-KLM

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Air France-KLM va réfléchir à un renforcement de ses fonds propres

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24/04/2020 | 20:32

24 avril (Reuters) - Air France KLM SA a annoncé vendredi dans un communiqué que :

* LES DISCUSSIONS SE POURSUIVENT AVEC L'ETAT NÉERLANDAIS EN VUE D'UN SOUTIEN COMPLÉMENTAIRE À CELUI DE LA FRANCE

* AIR FRANCE-KLM VA BÉNÉFICIER D'UN PRÊT DE 4 MDS D'UN SYNDICAT DE SIX BANQUES GARANTI PAR L'ETAT FRANÇAIS À HAUTEUR DE 90% ET D'UNE MATURITÉ DE 12 MOIS

* AIR FRANCE-KLM VA BÉNÉFICIER D'UN PRÊT DACTIONNAIRE DE LETAT FRANÇAIS DUN MONTANT DE 3 MILLIARDS DEUROS ET DUNE MATURITÉ DE QUATRE ANS

* UN PLAN DE TRANSFORMATION QUI SERA FINALISÉ DANS LES PROCHAINS MOIS IMPLIQUERA NOTAMMENT UNE REVUE DES ACTIVITÉS DAIR FRANCE

* A L'ISSUE DE L'ÉLABORATION DE CE PLAN, LE CONSEIL DADMINISTRATION DU GROUPE ENVISAGERA DE PROCÉDER À UNE OPÉRATION DE RENFORCEMENT DE SES FONDS PROPRES

* LETAT FRANÇAIS A INDIQUÉ SON INTENTION DEXAMINER LES CONDITIONS DE SA PARTICIPATION À UNE TELLE OPÉRATION DE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

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Dette 2020 8 488 M
Rendement 2020 0,13%
PER 2020 -1,54x
PER 2021 7,11x
VE / CA2020 0,57x
VE / CA2021 0,40x
Capitalisation 1 907 M
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Air France-KLM : Graphique analyse technique Air France-KLM | Zone bourse
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Ecart / Objectif Moyen 22,0%
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CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED-1.90%8 758
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