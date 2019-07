Air France-KLM : vote positif du SNPL sur Transavia

31/07/2019 | 11:25

Air France-KLM annonce que dans le cadre du référendum conduit par le SNPL Air France, ses membres se sont largement exprimés en faveur du développement de Transavia, qui pourra accélérer son offensive sur le marché du low cost, au départ d'Orly et de la province.



'Transavia va pouvoir poursuivre son développement sans limitation du nombre d'avions et dans des conditions économiquement équilibrées pour le groupe Air France', commente le transporteur aérien franco-néerlandais.



