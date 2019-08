Air France assurera un vol hebdomadaire Genève-Paris Orly

Genève (awp) - Air France a décidé d'étoffer son catalogue de vols au départ de Genève. La compagnie aérienne française va inaugurer le 14 décembre une liaison directe hebdomadaire Genève-Paris Orly, empiétant sur les plates-bandes du concurrent Easyjet, rapporte vendredi le portail spécialisé Travelnews.ch.

Un Airbus A320 de 178 places sera assigné chaque samedi à cette nouvelle liaison, précise le site, citant un communiqué d'Air France. L'appareil partira de Genève à 11h50 et arrivera à Orly à 12h55. Dans l'autre sens, l'avion décollera de la capitale française à 09h55 pour atterrir sur les bords du Léman à 11h00.

Cette offre viendra s'ajouter aux 60 vols hebdomadaires assurés par Air France à destination de Paris Roissy-Charles de Gaulle, le principal aéroport parisien, selon Travelnews.ch.

Pour l'instant, seul Easyjet propose un vol direct entre Genève - où la compagnie détient la plus grande part de marché - et Orly. Selon Travelnews, Air France cherche à rivaliser sur le terrain des prix. La société proposerait ainsi son vol du samedi à 99 euros aller-retour, taxes d'aéroport comprises.

Air France voudrait ainsi répondre à la demande de sa clientèle, "qui souhaite skier près de Genève ou rejoindre les destinations intercontinentales d'Air France via Orly depuis la région genevoise", précise Travelnews, sur la base du communiqué. Au départ d'Orly, Air France propose des vols vers New York et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

fr/maj