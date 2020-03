Air France : baisse de -0,5% du nombre de passagers

10/03/2020 | 08:01

Le groupe annonce son activité passage au mois de février 2020 avec un nombre de passagers en baisse de -0,5%, un trafic en repli de -0,7% et un coefficient d'occupation en baisse de -2,5pt.



Air France indique que le trafic de février 2020 reflète essentiellement l'impact de l'annulation de tous les vols de et vers la Chine et l'impact initial du COVID-19 en Asie.



' Les prochains mois seront plus fortement impactés du fait de l'expansion du COVID-19 dans d'autres régions du monde et d'une réduction plus importante des capacités '.



' Par exemple en mars 2020, Air France prévoit à ce jour l'annulation de 3600 vols, soit une réduction par rapport au plan initial de -13% des capacités sur le réseau long courrier, -25% sur le réseau européen et -17% sur le réseau domestique. KLM prévoit une réduction comparable de son activité sur le réseau long courrier ' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.