Air France : chercherait une aide d'un montant de 10 MdsE

14/04/2020 | 13:51

Air France chercherait une aide d'un montant de 10 milliards d'euros indique La Tribune. La compagnie chercherait donc un montant plus important que le 6 milliards d'euros indiqué dans la presse la semaine dernière.



La solution d'un prêt bancaire garanti serait la piste privilégiée selon La Tribune. La nationalisation serait la dernière solution évoquée.



' Les 6 milliards d'euros évoqués la semaine dernière pourraient être suffisants si le trafic repart de manière nette dès juillet, ce qui est très peu probable sachant que les frontières pourraient être encore fermées, hors autre pays européens, au-delà de cette date. De plus, la reprise devrait être très progressive ' indique ce matin Aurel BGC.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.