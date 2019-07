Air France commande 60 A220-300 et annonce la sortie des 10 A380 de sa flotte d'ici 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé que son conseil d'administration avait décidé mardi des "orientations stratégiques majeures" concernant l'évolution de la flotte d'Air France, qui recouvre le renouvellement de la flotte court et moyen-courrier de la compagnie et la sortie de ses A380 à l'horizon 2022.

Le groupe a dévoilé la commande ferme de 60 A220-300, assortie de 30 options et 30 droits d'acquisition, qui remplaceront progressivement la flotte d'A318 et d'A319 d'Air France. Il a également annoncé la sortie des dix A380 de la flotte d'Air France à l'horizon 2022. Le groupe étudie le remplacement de ces A380 par des appareils de nouvelle génération.

"Le conseil d'administration du groupe Air France-KLM a approuvé ce jour le principe d'une sortie des sept A380 restants dans la flotte d'Air France d'ici à 2022, la sortie des trois autres appareils ayant déjà été décidée précédemment", a précisé le groupe dans un communiqué. Cinq de ces appareils sont détenus en propre et deux font l'objet d'un contrat de location.

"Ces décisions concrétisent l'ambition du groupe de simplifier et harmoniser sa flotte, mais aussi d'améliorer sa compétitivité avec des avions plus modernes, plus performants, et dont l'empreinte environnementale est largement réduite", a commenté Air France-KLM.

"Cette évolution est clé pour retrouver une marge opérationnelle aux meilleurs niveaux de l'industrie", a ajouté le groupe de transport aérien.

