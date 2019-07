Air France : commande ferme de 60 A220-300

30/07/2019 | 17:57

Le Conseil d'Administration d'Air France-KLM a décidé plusieurs orientations stratégiques majeures concernant l'évolution de la flotte d'Air France.



Le groupe annonce la commande ferme de 60 A220-300, assortie de 30 options et 30 droits d'acquisition, qui remplaceront progressivement la flotte A318 et A319 d'Air France.



Les livraisons des premiers appareils devraient intervenir dès le mois de septembre 2021. Ils rejoindront la flotte court et moyen-courrier d'Air France.



Le groupe annonce également la sortie des 10 A380 de la flotte d'Air France à horizon 2022, et l'étude du remplacement des A380 par des appareils de nouvelle génération. Cinq de ces appareils sont détenus en propre et deux font l'objet d'un contrat de location.



Air France-KLM exploite une flotte de 541 appareils pour ses trois principales marques, Air France, KLM et Transavia, vers 318 destinations dans le monde.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.