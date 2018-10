Air France : déclaration d'A-M Couderc suite aux rumeurs

12/10/2018 | 18:41

Anne-Marie Couderc, Présidente du groupe Air France-KLM, souhaite confirmer certains points suite aux rumeurs publiées par certains medias.



' Les réflexions menées par Benjamin Smith, Directeur général du groupe Air France - KLM, afin de renforcer la coopération entre les compétences et les talents d'Air France et de KLM n'ont donné lieu, à ce jour, à aucune nomination effective au sein de la gouvernance exécutive du Groupe. ' a déclaré Anne-Marie Couderc.



