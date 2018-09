Air France: démission du ceo Franck Terner, Benjamin Smith assure l'intérim

Paris (awp/afp) - Air France a annoncé le départ de son directeur général Franck Terner, qui sera remplacé par le nouveau patron d'Air France-KLM, Benjamin Smith, jusqu'au 31 décembre, "au plus tard", à l'issue d'un conseil d'administration jeudi.

"Benjamin Smith aura comme missions prioritaires de définir la vision stratégique à court et moyen terme d'Air France, d'apporter une solution aux enjeux salariaux, et de proposer l'organisation de la future direction générale de la compagnie", a déclaré Anne-Marie Couderc, la présidente des conseils d'Air France-KLM et d'Air France, dans un communiqué.

Le directeur général du groupe franco-néerlandais, qui a pris ses fonctions il y a dix jours, a pour sa part assuré que ses "premières rencontres de travail avec les équipes d'Air France et les représentants des organisations syndicales (l)e rendent confiant dans notre capacité à construire ensemble l'avenir et le succès d'Air France."

Le départ de Franck Terner était réclamé par les syndicats, qui le tiennent pour responsable de l'échec du dialogue social au sein de la compagnie tricolore lors du conflit du printemps autour de leurs revendications salariales.

Anne-Marie Couderc lui a rendu hommage en saluant en Franck Terner "un grand professionnel reconnu du transport aérien, pendant 36 années au service du groupe."

Le conflit chez Air France, mlarqué par 15 journées de grève de février à juin dont le coût a été évalué à 335 millions d'euros, a conduit à la démission en mai de l'ex-PDG Jean-Marc Janaillac.

