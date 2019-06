Air France : en forte hausse après l'analyse de Deutsche Bank

21/06/2019 | 18:29

Le titre termine en forte hausse (+2,4%) après le relèvement d'opinion de Deutsche Bank.



Deutsche Bank a relevé son conseil sur l'action Air France-KLM, précédemment vendeur, à 'neutre'. Même si l'objectif associé est ramené de 8 à 7,6 euros.



Selon les analystes, l'avertissement lancé par le concurrent allemand d'Air France-KLM (Lufthansa) s'explique d'abord par des surcapacités et une rude concurrence en Allemagne et en Autriche, sans oublier que les prévisions de la direction de Lufthansa étaient jugées 'excessivement optimistes'.



Les conséquences pour les autres compagnies, et notamment Air France-KLM, paraissent donc limitées, même si Deutsche Bank réduit légèrement ses prévisions en raison de l'évolution récente du trafic. La note relève aussi qu'Air France-KLM est le plus important bénéficiaire de la baisse récente du prix du kérosène.



