Air France : est opposé au projet d'éco-contribution

09/07/2019 | 15:40

Air France indique dans un communiqué ' déplorer fortement l'annonce d'un projet d'éco-contribution d'un montant allant de 1,5 à 18 euros sur les billets d'avion au départ de la France à compter de 2020 '.



' Cette nouvelle taxe pénaliserait fortement la compétitivité d'Air France, alors que la compagnie a besoin de renforcer ses capacités d'investissement pour accélérer la réduction son empreinte environnementale, notamment dans le cadre du renouvellement de sa flotte ' indique le groupe.



' La France compte parmi les pays taxant le plus le transport aérien en Europe '.



Cette taxe représenterait un surcoût de plus de 60 millions d'euros par an pour le groupe Air France.



