Air France et British Airways ne desserviront plus Téhéran, non viable

(Version complétée avec British Airways)

PARIS/LONDRES, 23 août (Reuters) - Air France et British Airways, après KLM en juillet, ont annoncé jeudi qu'elles ne desserviraient plus Téhéran à partir de la fin septembre, la liaison n'étant plus rentable avec le rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran.

"La ligne Paris-Téhéran sera fermée à compter du 18 septembre en raison de sa faible performance commerciale", a déclaré un porte-parole d'Air France, en expliquant que la liaison avait déjà été revue à la baisse ces derniers mois.

Air France, qui avait repris sa desserte de Téhéran en avril 2016 après la levée des sanctions internationales contre l'Iran, n'assure plus depuis ce mois-ci qu'un seul aller-retour par semaine avec la capitale iranienne.

"Nous suspendons notre service entre Londres et Téhéran car son exploitation n'est actuellement pas viable commercialement", a de même fait savoir British Airways dans un communiqué.

Le dernier aller-retour assuré par la compagnie britannique aura lieu les 22 et 23 septembre.

La compagnie néerlandaise KLM avait déjà fait savoir début juillet qu'elle cesserait ses vols vers Téhéran à compter du 24 septembre "pour raisons commerciales".

Les Etats-Unis, qui se sont retirés de l'accord international de juillet 2015 sur le nucléaire iranien, ont commencé début août à rétablir leurs sanctions à l'encontre de Téhéran et prévoient leur extension en novembre.

Cela a porté un coup d'arrêt à de nombreux projets d'entreprises étrangères en Iran et réduit comme peau de chagrin la clientèle de cette desserte aérienne.

Le représentant iranien en Grande-Bretagne Hamid Baeidinejad a déploré sur son compte Twitter la décision de British Airways de cesser ses vols vers Téhéran. (Dominique Rodriguez à Paris, Costas Pitas à Londres)