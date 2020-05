Air France : le port du masque sera obligatoire pour les passagers à compter du 11 mai

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie Air France a annoncé lundi que le port du masque serait obligatoire sur tous ses vols à compter du 11 mai.

"Conformément à la consigne française de port du masque obligatoire dans les transports, Air France demandera à ses clients de porter un masque tout au long de leur voyage à compter du 11 mai 2020".

Les clients seront invités à se munir d'un ou plusieurs masques avant leur voyage, a précisé la compagnie.

Cette mesure vise notamment à protéger les personnes présentes à bord lorsqu'il ne sera pas possible d'appliquer les consignes de distanciation physique, même si ces dernières seront mises en oeuvre "à chaque fois que cela est possible".

Outre ces précautions, Air France renforcera les mesures de nettoyage et de désinfection de ses avions et suspendra les services de boisson et de restauration sur ses vols courts.

-François Schott, Agefi-Dow Jones

