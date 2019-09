Air France : le titre résiste bien après plusieurs analyses

10/09/2019 | 12:45

Le titre résiste bien ce matin à la Bourse de Paris après les chiffres du mois d'août et la publication de plusieurs analyses.



Oddo estime que la publication d'un mois d'août est décevante en termes de tarifs. Le bureau d'analyses pense que l'objectif de stabilité de la recette unitaire hors change sur le 3ème trimestre 2019 dans l'activité Passager sera désormais difficile à tenir. ' Nous préférons donc ajuster notre hypothèse de recette unitaire hors change pour désormais attendre un recul de 0.7% au T3 et de 0.2% au T4 (vs 0% et +0.8% précédemment anticipé) ' indique Oddo.



' Notre EBIT est réduit de 7.3% en 2019 à 1 178 ME et de 3.1% en 2020 à 1 418 ME (Consensus FactSet de 1 254 ME et 1 393 ME respectivement) '.



L'abaissement des estimations amène Oddo a ajusté son objectif de cours de 12 E à 11,8 E. Le bureau d'analyses confirme cependant son conseil à l'achat.



D'autre part, Air France-KLM a soumis hier une offre de reprise sur Aigle Azur, 2ème compagnie aérienne française.



' Nous considérons qu'une reprise permettrait de renforcer la position du groupe sur Orly, aéroport limité à 250 000 slots, où Air France+Transavia détiennent déjà 46.8% du trafic devant easyjet (10%) et Vueling (8.8%) ' indique Oddo.



' La reprise des droits de trafic vers l'Algérie permettrait de consolider une position sur un marché à la compétition limité (pas d'open sky et 4.6m de passagers en 2018) '.



Credit Suisse a confirmé pour sa part sa position 'neutre' sur l'action Air France-KLM, tout en ajustant en baisse (de 10 à 9,37 euros exactement) son objectif sur la compagnie aérienne. Ce qui reste légèrement supérieur au cours actuel du titre.



Après la publication du trafic d'août enregistré par le groupe, les analystes ont réduit leur estimation de résultat d'exploitation pour 2019 de 12%, à 1,04 milliard d'euros, celle pour 2020 de 10% à 1,06 milliard, et enfin de 6% la projection pour 2021. D'où la réduction de la cible visée.



Selon Credit suisse, 'la fragilité et la faiblesse des marges deviennent plus visibles à mesure que s'approche la journée investisseurs', programmée pour le 5 novembre prochain.



