Air France : s'engage à supprimer 1.300 tonnes de plastiques

05/06/2019 | 12:11

La compagnie aérienne Air France annonce aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, avoir décidé de supprimer 1 300 tonnes de plastique à usage unique.



Air France va ainsi supprimer 210 millions d'articles en plastique à usage unique (gobelets, couverts...) d'ici fin 2019. Ils seront remplacés par des alternatives durables à bord de tous ses vols.



'Air France est engagée dans la réduction de son empreinte environnementale pour proposer à ses clients un voyage responsable et agit au quotidien pour limiter l'impact de ses activités. Air France s'est fixée trois axes majeurs pour répondre à cet enjeu : limiter et compenser ses émissions de CO2, réduire, recycler et valoriser ses déchets, et limiter l'empreinte sonore de ses activités. Les actions menées par le Groupe Air France depuis 2011 ont déjà permis de réduire de 20% ses émissions de CO2 par passager, et d'atteindre en 2018 l'objectif fixé à 2020', commente la compagnie aérienne.





