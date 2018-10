Air France : s'envole de +2% après l'accord salarial

22/10/2018 | 13:50

Le titre Air France gagne près de 2% après avoir annoncé vendredi soir la signature d'un accord salarial avec les organisations syndicales. ' Suite à la validation aussi rapide et massive de l'intersyndicale, nous ne voyons pas les pilotes tenter de remobiliser leur base pour obtenir l'intégralité de leur requête originale ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à Achat et relève son objectif de cours de 10 E à 11.1 E suite à la suppression de notre décote d'incertitude de 10%.



' Nous considérons cet accord comme particulièrement positif : i/ une inflation finalement contenue : l'accord se traduit par une hausse des charges de personnel plus limitée qu'attendu à c60 ME au global, notamment car les augmentations de 0.4% et 0.6% d'ores et déjà versées en début d'année 2018 sont comptabilisées dans la hausse rétroactive de 2% ; ii/ une efficacité démontrée : le nouveau CEO, Benjamin Smith, a démontré qu'il était capable de délivrer sur un sujet sensible dans un timing restreint (c3 semaines)' indique Oddo.



'Sans présager de l'avenir, son expérience et son équipe proche (Oltion Carkaxhija et Angus Clarke notamment) peuvent permettre d'accélérer les prochaines étapes ; iii/ une visibilité acquise : en repoussant à octobre 2019 la prochaine négociation annuelle sur les salaires (NAO) chez Air France et à juin chez KLM, la société s'offre près de 12 mois de visibilité permettant de se concentrer sur les sujets stratégiques et iv/ la balle est dans le camp de l'Etat français ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.