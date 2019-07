Air France : traçabilité des bagages avec la RFID

29/07/2019 | 17:12

Air France et Paris Aéroport annoncent la mise en place à Paris-Charles de Gaulle d'un dispositif destiné à assurer la traçabilité des bagages grâce à des étiquettes bagages et des capteurs équipés de la radio-identification (RFID).



Ce dispositif sera Installé dès 2020 à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Il sera déployé progressivement dans toutes les escales de la compagnie Air France. De même, Paris Aéroport l'étendra sur l'ensemble des terminaux.



Pour Air France en 2020, il s'agit d'environ 8 millions de bagages par an qui seront ainsi étiquetés.



