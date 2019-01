Air France : un accord à portée de main avec le SNPL ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France et le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) se seraient entendus vendredi sur les principes d'un accord permettant de satisfaire les demandes d'augmentation salariale des pilotes et les besoins de flexibilité de la direction. C’est ce que révèle La Tribune. Un projet d'accord pourrait être finalisé aujourd’hui et soumis au vote des adhérents du SNPL, voire à l’ensemble des pilotes, mercredi, ajoute le média.Selon plusieurs sources, la hausse devrait être inférieure aux +4,7% revendiqués initialement par l'ancienne équipe du SNPL, détaille La Tribune, qui précise que cette hausse s'ajoutera à celle de 4% déjà obtenue en septembre dans le cadre des augmentations générales.En contrepartie, le SNPL a notamment accepté des mesures apportant davantage de souplesse dans l'organisation des plannings, conclut le média.