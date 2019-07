Air France : un nouveau DG Adjoint Economie-Finances

02/07/2019 | 17:24

Air France annonce la nomination de Steven Zaat au poste de Directeur Général Adjoint Economie-Finances. Il rapportera directement à Anne Rigail et sera membre du Comité Exécutif.



Après avoir occupé différents postes financiers chez AKZO Nobel, Steven Zaat a rejoint KLM en 2000 où il a occupé différentes fonctions au sein de la division Engineering and Maintenance puis au sein des Alliances et de l'Audit.



En 2015, il devient Senior Vice President Corporate Control Air France-KLM, en charge des Services financiers partagés, du Corporate Control et des joint-ventures.



