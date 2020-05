CORR : Air France : le port du masque sera obligatoire pour les passagers à compter du 11 mai

(Correction: les mesures de nettoyage et de désinfection renforcées sont déjà mises en oeuvre par la compagnie, contrairement à ce qu'indiquait une dépêche publiée à 18h33)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie Air France a annoncé lundi que le port du masque serait obligatoire sur tous ses vols à compter du 11 mai.

"Conformément à la consigne française de port du masque obligatoire dans les transports, Air France demandera à ses clients de porter un masque tout au long de leur voyage à compter du 11 mai 2020".

Les clients seront invités à se munir d'un ou plusieurs masques avant leur voyage, a précisé la compagnie.

Cette mesure vise notamment à protéger les personnes présentes à bord lorsqu'il ne sera pas possible d'appliquer les consignes de distanciation physique, même si ces dernières seront mises en oeuvre "à chaque fois que cela est possible".

Air France a déjà mis en place un certain nombre de mesures en réponse à la crise sanitaire du Covid-19, en renforçant notamment les procédures de nettoyage et de désinfection de ses avions. La compagnie a également suspendu les services de restauration et de boisson sur ses vols courts.

