COVID-19/AERIEN: KLM prolonge la suspension de certains vols vers la Chine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les compagnies aériennes européennes, touchées de plein fouet par la chute du tourisme et des voyages consécutive à la propagation de l'épidémie de coronavirus dans le monde, réduisent leurs capacités afin de s'adapter à la baisse de la demande.

Voici un état des lieux de la situation lundi :

- KLM a annoncé lundi la prolongation de la suspension de ses vols à destination des villes chinoises de Chengdu, Hangzhou et Xiamen jusqu'au 3 mai. Les vols vers Hong Kong ne seront de leur côté plus assurés quotidiennement mais tous les deux jours, également jusqu'au 3 mai. La compagnie néerlandaise compte toujours reprendre ses vols vers Pékin et Shanghai à partir d'avril.

Air France, pour sa part, prévoit toujours de reprendre ses liaisons vers Shanghai et Pékin à compter du 29 mars. "La desserte de Wuhan reste suspendue. En parallèle, nous adaptons notre programme de vols vers Hong Kong et Taipei", a expliqué lundi la compagnie aérienne sur son site Internet. Air France a par ailleurs indiqué maintenir à ce stade sa "desserte de l'ensemble de l'Italie" tout en ayant pris des mesures commerciales pour permettre aux voyageurs d'annuler ou de reporter leur voyage.

-Le transporteur aérien allemand Lufthansa a annoncé lundi qu'il réduirait ses vols vers plusieurs destinations en Italie, tout en étendant et prolongeant la suspension de ses vols de et vers la Chine.

La principale compagnie aérienne du groupe, Lufthansa, réduira ses vols vers l'Italie, notamment vers Milan, Venise, Turin et Vérone. "En outre, la fréquence des vols intérieurs de Francfort vers Berlin, Munich, Hambourg et Paderborn, et de Munich vers Berlin, Hambourg, Düsseldorf, Cologne, Brême et Hanovre diminuera", a déclaré Lufthansa.

Austrian Airlines réduira également ses vols vers l'Italie de 40% en mars et avril, tandis que SWISS pourrait diminuer la fréquence de ses vols vers certaines villes italiennes, a précisé le groupe.

Le groupe avait précédemment annoncé la mise en place de mesures visant à réduire ses coûts et à limiter l'impact économique de l'épidémie de coronavirus.

-IAG, la maison mère des compagnies aériennes British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus et Level, a indiqué vendredi que la demande baissait pour ses liaisons en Europe et en Asie et que le tourisme d'affaires diminuait dans l'ensemble de son réseau, en raison de l'annulation de salons et conférences et des restrictions de voyage imposées par les entreprises. Le groupe a prévenu qu'il n'était pas en mesure de fournir des projections précises concernant son bénéfice de l'exercice 2020 compte tenu des incertitudes actuelles entourant les répercussions et la durée de l'épidémie.

British Airways a suspendu ses vols quotidiens vers Pékin et Shanghai à la fin janvier, Iberia a suspendu la liaison, normalement assurée trois fois par semaine, vers Shanghai et a réduit d'autres liaisons vers l'Asie, a souligné IAG. Par ailleurs, le groupe a indiqué que les capacités de ses liaisons avec l'Italie avaient été considérablement réduites et que de nouvelles diminutions des capacités de son réseau court-courrier seraient mises en œuvre dans les prochains jours.

-La compagnie low-cost easyJet a de son côté annoncé vendredi l'annulation de certains vols et des mesures de réduction des coûts, car l'épidémie de coronavirus affecte la demande en Italie et sur d'autres marchés européens.

EasyJet a expliqué que ses bases en Italie du Nord connaissaient un affaiblissement important de la demande et des coefficients de remplissage et que la demande ralentissait sur ses autres marchés, à la suite de la multiplication des cas de Covid-19 en Italie du Nord. La compagnie a indiqué qu'elle adaptait son programme de vols pour soutenir la demande.

EasyJet a ajouté qu'il était trop tôt pour déterminer l'impact du coronavirus sur ses prévisions pour l'exercice en cours.

-La compagnie historique finlandaise Finnair a prévenu que ses résultats seraient affectés en 2020 par les répercussions de l'épidémie de coronavirus et a renoncé à ses précédentes projections concernant ses capacités.

"La situation du coronavirus est entrée dans une nouvelle phase avec des épidémies dans plusieurs nouveaux pays, nous prendrons donc les mesures appropriées pour adapter nos coûts, nos activités et nos ressources afin qu'ils correspondent mieux à nos revenus", a déclaré le directeur général de Finnair, Topi Manner.

Finnair a indiqué qu'elle étudierait comment diminuer ses coûts de 40 à 50 millions d'euros, grâce à des mesures liées au personnel, aux ventes et aux activités de marketing, entre autres. L'entreprise a déclaré que les mesures relatives au personnel pourraient inclure des mises en chômage technique, ainsi qu'un ajustement des recrutements.

