Coronavirus: $314 milliards de pertes pour les compagnies aériennes

Elle est supérieure de 25% à la précédente projection de l'IATA, publiée le 24 mars, et représente une chute de 55% des revenus tirés du transport de passagers par rapport à l'an dernier.

"La reprise devrait être plus lente et la crise plus profonde que nous l'anticipions il y a moins d'un mois", a déclaré mardi le directeur général de l'IATA, Alexandre de Juniac, à Reuters TV.

La pandémie a pratiquement paralysé le trafic aérien, et les compagnies aériennes n'ont aucune visibilité sur un calendrier de levée des restrictions sur les déplacements mises en oeuvre de part de la monde pour freiner la propagation du coronavirus.

(Laurence Frost, Tim Hepher et Sarah Young; version française Henri-Pierre André)